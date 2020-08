Minidocumentário da TV ALEMS será exibido em homenagem à Maria da Glória Sá Rosa

O evento desta noite é promovido pela prefeitura de Campo Grande - (Foto: Wagner Guimarães/Arquivo ALEMS/Divulgação TV ALEMS)

Ícone da literatura sul-mato-grossense, Maria da Glória Sá Rosa, a professora Glorinha, será homenageada nesta terça-feira (25), no drive-in do autocine da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), às 19h, com o lançamento do livro “A Glória desta Morena”, idealizado pela Life Editora e organizado por Sylvia Cesco. Minidocumentário sobre a escritora, produzido pela TV ALEMS em 2018, abrilhantará a noite.

O evento de hoje será o lançamento desta publicação em homenagem à escritora

Conforme Valter Jeronymo, diretor comercial da Life Editora, o livro reúne cinco textos inéditos escritos por Glorinha Sá Rosa, além de publicações de 29 autores convidados, influenciados pela escritora, falecida em julho de 2016, devido a um AVC. “Tivemos algumas conversas e ela me enviou textos inéditos de um livro que ia publicar; logo depois ela ficou doente e faleceu. Em contato com a família, esta autorizou a publicação desses textos no livro em homenagem a ela, com participações de amigos e ex-alunos”.

O minidocumentário produzido pela TV ALEMS com duração de quase sete minutos contou com a participação do Grupo Casa para a contação de histórias, reunindo depoimentos de ex-alunos como Américo Calheiros, Arlete Saddi e das amigas Maria Adélia Menegazzo e Idara Duncan. “Quero agradecer a parceria da TV ALEMS por ceder o material para exibição na ocasião”, destaca Jeronymo.

Cearense de Mombaça, Glorinha Sá Rosa se mudou para Campo Grande ainda adolescente e mais tarde se formou em Línguas Neolatinas pela PUC-Rio. Diplomada em francês, fundou e dirigiu a Aliança Francesa da capital, além de também ter fundado a revista ‘Estudos Universitários’, o teatro universitário campo-grandense e o Cine Clube de Campo Grande. Trabalhou por cerca de 26 anos na UFMS e durante muito tempo integrou a cadeira 19 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL). Seus livros retratam a memória de Mato Grosso do Sul e sua participação no universo cultural do Estado é lembrada com muito carinho.

Segundo Arlete Saddi, as aulas da professora Glorinha eram cheias de surpresas. “Ela apresentava poetas que ela mesma recitava. Tinha um cabedal cultural inigualável e o principal legado deixado por ela era sua paixão pela literatura e o incentivo que dava aos alunos para que lessem muitos livros”.

Conforme Américo Calheiros, a participação de Glorinha Sá Rosa em abrir espaços para que novos talentos se revelassem é muito grande. “Ela tem 11 livros publicados e quase todos resgatam a memória de Mato Grosso do Sul. Foi ela que, numa terra que era inóspita nesse sentido, conseguiu sensibilizar estruturas, pessoas, instituições e abrir um espaço para que os talentos se revelassem para que a cultura acontecesse”.

Amante da literatura e dos poetas, a professora Glorinha dizia que a vida só tem sentido quando as pessoas leem muito. “A leitura é fundamental e quando a gente vê filmes, conversa sobre arte, visita museus, se apaixona realmente pelas coisas que realmente valem o prazer de viver”, diz Glorinha em depoimento ao documentário.

O evento desta noite é promovido pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a Life Editora.

