Desenvolvimento humano será um dos eixos da gestão de Marcelo Miglioli

O candidato a prefeito de Campo Grande pelo Solidariedade Marcelo Miglioli, defende que os cinco eixos que irão nortear a sua gestão a partir do ano que vem na prefeitura são as ações voltadas ao desenvolvimento humano, em paralelo ao desenvolvimento econômico e urbano. "Nosso projeto é programático, e não ideológico", afirmou.

De acordo com Miglioli, os cinco eixos de sua gestão serão o desenvolvimento urbano econômico, humano, saúde e educação. "Quando elaboramos o projeto Pense Grande, Campo Grande, elencamos os principais problemas existentes em cada uma das regiões da cidade e apontamos as soluções, as quais serão implementadas de forma integrada, por meio de ações estabelecidas em todos os cinco eixos do nosso programa de governo", explicou.

No que diz respeito ao desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, o candidato destacou que o empresário tem que sentir segurança para ter confiança para investir, sabendo a regra do jogo. "Por exemplo, quais são os critérios para se distribuir terrenos no núcleo industrial? Depende da cara do freguês. Primeira pergunta: você apoia ou não o prefeito? Isso já manda o empresário embora. O que ele precisa é sentir confiança no gestor público", disse Marcelo Miglioli.

Para ele, o sucesso da gestão no sentido de atrair novos empreendimentos vai depender principalmente da transparência. "Teremos diálogo direto, aberto, franco e institucional com o empresariado", explicou, ao defender que o prefeito tem que conhecer de gestão para ser fomentador do desenvolvimento, "pondo fim à agenda politiqueira que aí está".

