Mesmo com alto índice de abstenção, mais de 458 mil comparecem nas urnas em Campo Grande

As eleições foram marcadas pela biossegurança - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Mesmo com 154.003 mil pessoas não comparecendo para votar nas eleições deste ano na Capital, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) divulgou que 458.484 compareceram às urnas, em 2020. Do total, 408.311 votos são considerados válidos. Votaram em branco 25.241 pessoas, enquanto 20.447 anularam o voto.

Apesar do número, o número de pessoas que não compareceram é de 25,14%, quase 6 pontos percentuais maior do que nas eleições municipais de 2016, quando prefeito e vereadores foram escolhidos.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 612.487 estava apto para votar em Campo Grande, sendo 1.932.293 em todo o Estado.

Na pesquisa divulgada pelo Ibope na primeira semana de novembro, havia indicado que a população campo-grandense era uma das que se sentiam mais seguras para ir às urnas. Conforme o Ibope, 86% dos entrevistados afirmaram que com certeza vão comparecer para votar, 11% estão na dúvida e 3% não comparecerá.

Dos mais de 458 mil votos, 415.421 tiveram os votos válidos. Outros 48.094 pessoas votaram em candidatos cujos registros estão sub judice. O número corresponde a 11,58% dos votos válidos.

Atraso - O início da apuração das eleições 2020 tiveram falha no sistema do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). O telão que exibe os resultados em tempo real na sede do órgão apresentava mensagem de erro em Campo Grande.

O TRE-MS não informou o motivo da falha e nem quando será divulgada a primeira parcial. O sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apresentou instabilidade neste domingo (15).