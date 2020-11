Mesa Diretora mantém suspensão de prazos da CPI da Energisa

Parlamentares decidiram suspender trabalhos da CPI até o dia 30 de novembro - (Foto: Wagner Guimarães)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou nesta sexta-feira (6) documento que atualiza o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa. De acordo com o Ato 27 de 2020, será mantida a suspensão do prazo de tramitação da CPI até o dia 30 de novembro.

A atualização foi feita com base em requerimento feito pelos integrantes da Comissão. O presidente da CPI, deputado Felipe Orro (PSDB), explicou a necessidade da prorrogação. “Em função da publicidade, da abertura que deve ser dada à população e a todos os órgãos e atores envolvidos, não há maneira de ser feita de forma remota. Este prazo ajudará a fazer com que a população pague um preço justo pela energia, para que possamos avançar nas investigações”, detalhou.

O pedido de prorrogação da suspensão foi feito durante a sessão ordinária da última quarta-feira (4). Os parlamentares aprovaram o requerimento por unanimidade. Confira neste link, a íntegra da atualização do prazo da CPI.