Mesa Diretora declara ponto facultativo nos dias 15, 16 e parte do dia 17 de fevereiro

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) declarou ponto facultativo na Casa de Leis durante os dias correspondentes ao feriadão de Carnaval. A decisão consta no Ato 03/2021, publicado na edição desta quarta-feira (10) no Diário Oficial do Poder Legislativo.

Conforme a publicação, o ponto facultativo será nos dias 15 e 16 (segunda e terça-feira) de fevereiro e, no dia 17, até às 13h. O Ato é assinado pelo presidente, Paulo Corrêa (PSDB), pelo 2º secretário, Herculano Borges (Solidariedade) e pelo 3º secretário, Pedro Kemp (PT).

O Poder Executivo também declarou ponto facultativo nos mesmos dias.