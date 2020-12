Mesa Diretora da ALEMS é reconduzida a novo mandato

Atual Mesa Diretora foi reeleita para o novo biênio - (Foto: Luciana Nassar)

Nesta manhã (10), os cidadãos sul-mato-grossenses conheceram os nomes dos integrantes da Mesa Diretora do próximo biênio (2021-2022). A eleição prevista no artigo 25 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aconteceu por voto nominal e aberto, e foi realizada em sessão ordinária mista, conduzida do Plenário Júlio Maia pela atual Mesa Diretora, e transmitida ao vivo em todos os meios de comunicação da Casa de Leis.

Com chapa única registrada para o pleito, a atual Mesa Diretora foi reconduzida ao comando dos trabalhos legislativos e administrativos. O presidente Paulo Corrêa (PSDB) foi reconduzido à liderança da Mesa Diretora eleita, composta pelo deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), vice-presidente, e os deputados Neno Razuk (PTB), e Antônio Vaz (Republicanos) na 2ª e 3ª vice-presidência, respectivamente.

A gestão eficiente do 1º secretário foi elogiada pelos parlamentares

A primeira secretaria será comandada pelo deputado Zé Teixeira (DEM), Herculano Borges (Solidariedade) será o 2º secretário, e o deputado Pedro Kemp (PT), é o 3º secretário. Também foi registrada candidatura avulsa pelo deputado Capitão Contar (PSL) ao cargo de 1º secretário da Casa de Leis, e foi rejeitada por maioria dos parlamentares.

Reconhecimento

Os parlamentares reconheceram o êxito da atual Mesa Diretora, reconduzida na eleição realiada hoje, em relação aos trabalhos legislativos realizados neste biênio (2019-2020). O vice-presidente reeleito, Eduardo Rocha, considera a democracia um dos pilares respeitados na condução da Assembleia Legislativa. “Aqui ouvimos sempre os 24 parlamentares nas decisões tomadas. Parabenizo a gestão eficiente do deputado Zé Teixeira, à frente da primeira secretaria, que, por meio das reformas, fez a Casa de Leis avançar, e mesmo na pandemia, não deixamos de votar nenhum projeto importante para o Estado”, ressaltou.

O deputado Londres Machado (PSD), que exerceu a presidência na Casa de Leis por 14 anos, também reiterou que o trabalho conduzido pela atual Mesa Diretora é de excelência. “Voto favoravelmente a recondução desta Mesa Diretora, pois você fizeram um excelente trabalho, inclusive de gestão desta Casa de Leis, com todas as inovações implementadas pela primeira secretaria, dirigidas pela presidência”, destacou.

Mara Caseiro parabenizou as mudanças e avanços da ALEMS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) também percebeu os avanços trazidos para a Assembleia Legislativa. “Estou chegando agora, mas já estive aqui na Casa de Leis junto ao deputado e presidente Paulo Corrêa, ao deputado Zé Teixeira, e vários pares deste mandato. Pude acompanhar o trabalho de vocês durante alguns anos, e agora vejo que muito avançamos. Destaco aqui a responsabilidade de todos da Mesa Diretora e os parabenizo pelo trabalho desempenhado. Claro, eu gostaria de ver uma mulher compondo também a Mesa Diretora, mas cheguei há pouco tempo”, frisou a parlamentar.



A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) parabenizou as mudanças e avanços da ALEMS

O deputado João Henrique (PL) acredita na continuidade a evolução dos trabalhos e reformas na Casa de Leis. “Neste momento, onde cada deputado pode votar em quem administra a ALEMS, estamos vendo aquilo que esta Casa de Leis deseja produzir, uma única chapa montada, e em condições de exercer os trabalhos administrativos da Mesa Diretora. Se tivéssemos a proibição de recondução da Mesa Diretora, haveria espaço para outros parlamentares. Parabenizo vossa excelência pela condução dos trabalhos, e aqui não existe voto de protesto”, disse.



Pedro Kemp (PT) reconhece gestão integrada e democrática da Mesa Diretora

Pedro Kemp (PT), reeleito 3º secretário, também reconheceu o trabalho de gestão executada pelo deputado Zé Teixeira, 1º secretário reeleito da ALEMS. “Conheci o deputado Zé Teixeira como produtor rural, e agora conheço o gestor que ele tem sido nos últimos anos, me surpreendi com a capacidade e competência de administração e gestão dos recursos da Casa de Leis na viabilização das reformas e modernização. Sou minoria na Assembleia Legislativa, da bancada de oposição, mas tenho tido o espaço para me manifestar. Meu voto não é ideológico, mas pela continuidade do que está prosperando”, reiterou.

O deputado Renato Câmara (MDB), reconhece todos os avanços que ocorreram ao longo do ano. “Estas ações e mudanças tem, de fato, melhorado o trabalho parlamentar. Além de votar favoravelmente a recondução da Mesa Diretora, registro aqui meu pedido para um novo restaurante que atenda aos funcionários, para que não tenham que se deslocar. Esse é um avanço que eu também quero que aconteça. Reconheço o seu trabalho liderando toda a Mesa Diretora, e fazendo todas as transformações necessárias à Casa de Leis”, considerou.

Competências

Compete à Mesa Diretora da ALEMS, que é composta por presidência e secretaria, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa de Leis. Todos os parlamentares, por meio de votação nominal e aberta votam nos componentes da Mesa Diretora, e os eleitos cumprem então um mandato de dois anos, com a recondução permitida.