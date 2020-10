Mesa Diretora atualiza medidas temporárias de funcionamento da ALEMS

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) atualizou as medidas temporárias de funcionamento da Casa de Leis. O Ato 26 de 2020, publicado nesta sexta-feira (30), prorroga a suspensão de atendimento ao público e a realização de eventos coletivos nas dependências do Parlamento até o dia 30 de novembro. O documento pode ser acessado na íntegra neste link.

A partir de 3 de novembro, serão reestabelecidas de forma presencial as sessões do Plenário e as reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). De acordo com o Ato, é facultado aos parlamentares participarem de maneira remota nesses eventos. As reuniões da CCJR e as sessões plenárias continuarão sendo transmitidas ao vivo no canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).

Também serão reestabelecidos o prazo de tramitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa (2019) e o trabalho presencial de todos os servidores das secretarias e gerências da ALEMS. Os servidores que comprovadamente pertencerem ao grupo de risco para a contaminação pelo coronavírus seguirão exercendo as atividades de maneira remota.

As medidas de biossegurança continuam válidas, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras hospitalares ou de tecido no âmbito da ALEMS. Na última quinta-feira (29), o prédio do Legislativo passou por procedimento de sanitização para higienização das instalações.

Para saber mais informações sobre as atividades da Casa de Leis no combate ao coronavírus, clique neste link.