Mato Grosso do Sul vai receber mais de 7 mil urnas eletrônicas para eleições municipais

As eleições vão acontecer no mês que vem - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

As eleições municipais estão chegando, e para o Mato Grosso do Sul a Justiça Eleitoral prepara 7.092 urnas eletrônicas que serão distribuídas nos 79 municípios, sendo 6.096 urnas de seção e 996 urnas de contingências.

A partir da eleição 2020, as urnas modelos 2006 e 2008 não serão utilizadas por razões de segurança. Os equipamentos vão ficar armazenados no novo prédio da Justiça Eleitoral, localizado em frente ao Fórum Eleitoral, o qual possui capacidade total de armazenamento de 10 mil urnas eletrônicas em prateleiras verticais, além da manutenção preventiva e o conserto das urnas de forma centralizada, com atuação de equipe técnica constantemente supervisionada por servidores da Seção de Voto Informatizado.

Neste ano as eleições serão inéditas devido as medidas de biossegurança por conta da pandemia do coronavírus. O primeiro turno será em 15 de novembro e em 29 do mesmo mês acontecerá o segundo turno.

A preparação para o pleito de 2020 será realizada mediante cerimônia de geração de mídias, que precede a preparação oficial das urnas, e será feita de em Campo Grande sob a responsabilidade de um Juiz designado pelo TRE-MS, com o auxílio da Secretaria de Tecnologia de Informação.

Concluído o processo de geração de mídias, as urnas serão enviadas às zonas eleitorais do Estado e aguardarão a cerimônia de carga das urnas, com os dados oficiais para o dia da votação.