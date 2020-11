Martha Rocha vota no Rio e diz ter esperança de 2º turno

Ela se disse confiante na ida ao segundo turno - (Foto: Divulgação)

Empatada tecnicamente em segundo lugar nas pesquisas com o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e a deputada federal Benedita da Silva (PT), a candidata Delegada Martha Rocha (PDT) votou por volta das 11h na Tijuca, zona norte do Rio. Ela se disse confiante na ida ao segundo turno.

"Melhores e maiores expectativas. Há uma indefinição e uma profunda rejeição ao atual prefeito", apontou. "As pesquisas estão divergentes, o segundo lugar não está definido e eu tenho convicção de que tudo o que vivi nas ruas me dá esperanças de estar no segundo turno."

Martha ficou na frente de Benedita nas pesquisas durante quase todo o período eleitoral. Ontem, contudo, os maiores institutos do País mostraram tendências distintas. No Datafolha, ela continua como a candidata com mais chances de tirar o prefeito Marcelo Crivella do segundo turno. No Ibope, contudo, a petista aparece na frente dela. Ambas pontuam entre 10% e 15% dos votos válidos nos levantamentos.

Deputada estadual de segundo mandato, a pedetista foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do Rio. Durante a campanha, ressaltou o histórico como delegada, cargo que inseriu no nome de urna. Ao votar neste domingo, estava acompanhada do marido, Eduardo Moreira.

Apesar de ser uma das principais apostas do PDT neste ano nas grandes capitais, Martha evitou nacionalizar a campanha e pouco citou o ex-presidenciável Ciro Gomes, que teve votação expressiva no Rio em 2018.