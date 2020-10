Marquinhos vai criar novos acessos aos bairros e aumentar segurança no trânsito

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) - (Foto: Divulgação)

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), candidato à reeleição em Campo Grande, investirá em ações para garantir mais segurança e fluidez no trânsito. No Plano de Governo, com 55 metas, há projetos para criação de novos acessos estratégicos a bairros de diferentes regiões de Campo Grande, o que resultará em um tráfego melhor e mais seguro.

Nas Moreninhas, um novo acesso, de 13 quilômetros, com pista dupla, beneficiará os mais de 70 mil moradores da região. Na Região do Imbirussu e do Lagoa, um novo acesso ao aeroporto e ao Polo Industrial de Campo Grande vai reduzir distância e facilitar a vida da população.

“Com uma rota alternativa, a partir do Santa Emília e São Conrado, passando pelo Nova Campo Grande e Jardim Carioca, vamos desafogar as avenidas Duque de Caxias e Lúdio Martins Coelho. Nas Moreninhas, a população terá um novo acesso, aguardado há muitos anos. São projetos que mudam a cidade e melhoram a vida das pessoas”, declarou Marquinhos.

Marquinhos vai revisar o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana, a hierarquização viária do Município e criar uma Central de Controle de Operações para monitoramento e supervisão do trânsito. Uma equipe técnica em segurança e mobilidade já tem projetos para desafogar pontos críticos do trânsito em Campo Grande.

O prefeito elaborou ainda junto à equipe técnica em segurança e mobilidade reordenamentos em outros pontos críticos de Campo Grande, assim como já foi realizado nas rotatórias da Mato Grosso com a Via Parque, por exemplo.

Marquinhos reordenou o trânsito das rotatórias da Via Parque, Coca-cola e da Rua Joaquim Murtinho com Avenida Eduardo Elias Zahran e Avenida Ceará. Foram instalados semáforos para carros e pedestres, sinalização das faixas para travessia, rampas para pessoas com deficiência e ciclovia. Com as intervenções nesses locais, onde quase 170 mil motoristas transitam diariamente, o congestionamento e acidentes nos horários de pico reduziram drasticamente.

Marquinhos implantou ainda novos conjuntos semafóricos, reformulou vários cruzamentos de ruas e avenidas e investiu na garantia de acessibilidade e mobilidade no trânsito de veículos e pedestres de Campo Grande.

A gestão Marquinhos Trad investiu nas ondas verdes para assegurar agilidade no trânsito e reduzir pontos de engarrafamento. Hoje, Campo Grande conta com o sistema na Afonso Pena, Mato Grosso, Calógeras e Fernando Corrêa da Costa, 13 de maio, Rui Barbosa, Pedro Celestino, Pe. João Crippa, José Antonio, 13 de junho, Arthur Jorge, Antônio Maria Coelho, Bahia e 25 de dezembro. Equipes trabalham na implantação da onda verde na Eduardo Elias Zahran e Júlio de Castilho.