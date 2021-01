Marquinhos Trad toma posse e destaca que vai prezar pela comunicação em novo mandato

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) - (Foto: Divulgação)

Reeleito pela maioria em Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) tomou posse na tarde de ontem (1º) na Câmara Municipal de Campo Grande. Durante a solenidade, Trad destacou que vai prezar pela comunicação.

“Campo Grande, nossa cidade, tem evoluído, tem se desenvolvido. Quando a gente faz esse trabalho, o eleitor reconhece”, afirmou. Ele citou a assinatura de R$ 1,3 bilhão com obras para todas as regiões urbanas e distritos rurais, salientando que isso é compartilhado com a Câmara. Ele salientou ainda que Campo Grande deve ser uma das primeiras cidades do País a receber a vacina contra Covid-19 e garantiu, diante de posicionamento contrários à imunização, garantiu que irá se vacinar quando chegar no seu grupo. Na mesma ocasião, o vereador Carlão também tomou posse da presidência da Câmara Municipal.

“O prefeito Marquinhos Trad vai ter lealdade da nossa parte, e vamos tentar harmonia sempre, mas nunca largar nossa independência. O Executivo deve gerir os recursos, e nós vamos fiscalizar. Oposição, com certeza, vai ter. Oposição construtiva, mostrando ao Executivo onde há problemas, mas também onde há solução”, destacou Carlão.

Trad adiantou as próximas novidades que Campo Grande vai receber, como as competições de vôlei pela Liga das Nações, no Guanandizão, reinaugurar piscinas, entregar novas unidades habitacionais, promover o Reviva Mais Campo Grande, ampliando a revitalização do Centro. A duplicação do acesso às Moreninhas e asfaltamento de bairros também foram listadas como empreendimentos a serem executados.

“Em todos os lugares dessa cidade, onde vocês realizaram reuniões, nós vamos levar melhorias. Isso que a população quer: encurtar a distância dos equipamentos sociais. Isso que a gente quer fazer aqui com a 11ª Legislatura”, afirmou.

Ele salientou que o trabalho será feito sem subserviência, sem determinação de Executivo para Legislativo. “Nós vamos transformar essa cidade num exemplo para todos aqueles que desacreditam da vida pública desse país. Sou um gestor que recebo a todos. Não me pré-julguem, dialoguem, não guardarmos raiva e rancor. A porta estará aberta e estarei aqui prestigiando o Parlamento Municipal da minha cidade”, disse.