Marcos Calderan do PSDB é eleito prefeito de Maracaju com mais de 11 mil votos

Marcos Calderan do PSDB - (Foto: Reprodução)

O empresário Marcos Calderan, do PSDB, foi eleito ontem (15) prefeito de Maracaju, em primeiro turno. Com 100% das urnas aprovadas ele teve 11.194 votos, 52,63%, contra 11.194, 37,75% de Lenilso Carvalho, do MDB.O volume de votos brancos foi de 167 (0,77%) e nulos 393 (1,80%). Houve ainda 5.500 (20,12%) de abstenções.

Treze vereadores foram eleitos na cidade são eles: Luciano França (PSDB) com 1385 votos; Nego do Povo (MDB com 961 votos; Robert Ziemann (PSDB, com 717 votos; Joãozinho Rocha (MDB) com 714 votos; Catito (DEM) com 682 votos; Oseias Enfermeiro com 643 votos, Jeferson Lopes (Patriota) com 608 votos; Laudo Sorrilha (PSDB) com 601 votos; Hélio Albarello (MDB) com 553 votos; Nenê da Vista Alegre (MDB) com 520 votos; Gustavo Veterinário (DEM) com 511 votos; Vilmar da Era do Gelo (Patriota) com 454 votos e Rener Barbosa do PSDB com 390 votos.