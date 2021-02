Marçal aposta em obras públicas para retomada econômica do Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) - (Foto: Luciana Nassar)

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) destaca o esforço do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa em reforçar os convênios com os municípios que resultam no investimento em obras de infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação, habitação e meio ambiente.

Mato Grosso do Sul tem pacote de obras do programa “Governo Presente” que prevê um investimento de R$ 4 bilhões em diferentes setores do Estado nos próximos dois anos, sendo que o setor de infraestrutura urbana e rural chega a R$ 2 bilhões. O planejamento até o final de 2022 é pavimentar, recapear e implantar 2.200 quilômetros de estradas.

"No começo deste ano, o Governo do Estado já autorizou um pacote de obras no valor de R$ 2,8 bilhões, para transformar as 79 cidades em um autêntico canteiro de obras. Isso vai ajudar muitos municípios na economia local, turismo, geração de empregos, escoamento da produção e integração das cidades, para encurtar os caminhos", diz o deputado.

Para este ano de 2021, Marçal Filho destinou emendas que vão atender áreas da saúde, educação, infraestrutura, cultura e esporte em todo o Estado. Os recursos são provenientes do orçamento estadual. Para o deputado, tanto as obras como os investimentos nos diferentes setores contribuem para o desenvolvimento regional.

"Apresentei ao governo, sobretudo, as principais necessidades para os municípios da região sul do Estado, a Grande Dourados. São investimentos que vão beneficiar o coletivo e garantir mais benefícios à população", explica Marçal Filho, que tem defendido mais investimentos na área da saúde.

Ele é o principal articulador da construção do Hospital Regional de Dourados, unidade em obras às margens da BR-463. Quando a primeira etapa do complexo estiver concluída, no final deste ano, poderá atender pacientes de 34 cidades da região sul, em diversas especialidades.

Marçal Filho também destaca o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e a esperança com a chegada das vacinas. “A pandemia infelizmente não foi vencida, ainda enfrentamos dias difíceis, com UTIs lotadas. Mas na medida em que a população vem sendo imunizada, vamos reencontrando nossas vocações como trabalho, crescimento, geração de empregos e mais oportunidades. Seguimos movidos a otimismo e esperança”, declarou.