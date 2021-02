Mara Caseiro solicita pavimentação asfáltica, sinalização e acostamento para a MS-080

A deputada estadual Mara Caseiro - (Foto: Divulgação)

Preocupada com os cidadãos que trafegam pela MS-080, no trecho que liga Campo Grande ao município de Rochedo, a deputada estadual Mara Caseiro indicou ao Governo do Estado, a realização na via, de pavimentação asfáltica, acostamento e sinalização horizontal.

“Já conversei com os técnicosda Agesul para realizarem um levantamento dos pontos mais críticos e a execução emergencial de cascalhamento nesses trechos. O pavimento asfáltico nessa via apresentadesgastes substanciais, tornando toda a extensão um perigo para quem a trafega. Além disso, são poucas as sinalizações para regular o trânsito de veículos”, destacou a parlamentar.

Outro ponto ressaltado por ela diz respeito aos entraveseconômicos causados na rodovia. “É necessário que o sistema viário possibilite a movimentação de veículos com fluidez, conforto e segurança, pois adificuldade no traslado da produção rural e industrial pode atrapalhar a chegadade insumos agrícolas e outros produtos”. A indicação da deputada foi endereçada ao governador Reinaldo Azambuja, ao secretário estadual de Infraestrutura, Luis Roberto e ao diretor-presidente da Agesul, Emerson Marques.

“O cascalhamento é emergencial, mas enquanto isso continuaremos trabalhando para a execução da pavimentação asfáltica, acostamento e sinalização”, afirmou Mara.