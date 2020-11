Mara Caseiro solicita drenagem e pavimentação no trecho entre Eldorado e distrito de Porto Morumbi

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) - (Foto: Divulgação)

Uma das primeiras medidas da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) logo após assumir o cargo na Assembleia Legislativa, foi a solicitação ao Governo do Estado e à AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), de realização de obras de drenagem e pavimentação asfáltica no entroncamento da BR-163, de Eldorado ao distrito Porto Morumbi. O pedido realizado na sessão desta terça-feira (24) é uma demanda antiga de moradores dessa localidade.



"Trabalhei e vou continuar trabalhando aqui na Assembleia pela melhoria das rodovias dessa região. Esse trecho de 20 km da MS-295 que interliga Eldorado ao distrito de Porto Morumbi, possui muita importância para os moradores e, também, para a cadeia econômica da região", explicou a deputada.



No pedido direcionado ao governador Reinaldo Azambuja e ao diretor-presidente da AGESUL, Luis Roberto, Mara Caseiro destacou a condição precária da via e suas consequências. "Esse entroncamento trata-se de importante passagem de escoamento da produção agrícola do município. São buracos, desníveis no solo que pioram ainda mais com as chuvas, isolando os moradores, causando vários transtornos logísticos e prejudicando as atividades da agricultura e do agronegócio ", disse ela ao solicitar com urgência, a realização de obras de drenagem e pavimentação asfáltica no trecho.