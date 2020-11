Manuela deseja sorte a Melo e diz que lutará por uma Porto Alegre mais justa

Manuela também agradeceu o apoio que recebeu durante a campanha e a seus eleitores - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Derrotada no segundo turno das eleições municipais em Porto Alegre (RS), Manuela D'Ávila (PCdoB) destacou que enfrentou muita baixaria e notícias falsas na campanha, mas desejou sorte ao eleito Sebastião Melo (MDB). "Seguiremos na luta, ao lado de quem quer uma cidade mais justa", afirmou, em suas redes sociais.

Manuela também agradeceu o apoio que recebeu durante a campanha e a seus eleitores. Com 99,92% das urnas apuradas, Melo foi eleito com 54,63% dos votos e Manuela ficou em segundo, com 45,37%.