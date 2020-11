'Mamãe Falei' ignora pesquisas e diz que buscas no Google definem eleição

Arthur do Val - (Foto: Matheus Lara/ Estadão)

Quinto colocado na pesquisa Ibope divulgada na véspera da eleição, com 7% das intenções, o candidato Arthur do Val - Mamãe Falei minimizou o porcentual depois de votar neste domingo. Ele é o candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo.

Para ele, a tendência de buscas por seu nome no Google é o que indica uma possível virada. "O que vem ganhando eleição é pesquisa de Google", disse Arthur. No sábado, dados do próprio Google divulgados pelo Estadão mostram o candidato atrás de Guilherme Boulos (PSOL) e Bruno Covas (PSDB) nas buscas.

"Quando a gente vê um pico, é uma evidência de que o candidato vai para o 2º turno. Isso aconteceu com (Wilson) Witzel no Rio, com (Romeu) Zema em Minas Gerais (governadores eleitos em 2018), e está acontecendo comigo agora. Por isso estamos otimistas", disse o candidato neste domingo, depois de votar no colégio Nossa Senhora de Lourdes na zona leste.

De acordo com o Google, o nome de Boulos representa 32% das buscas sobre candidatos entre sexta e sábado. Covas, 17%, e Arthur 15%. Márcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos), 10% cada e Joice Hasselmann (PSL), 6%. A plataforma afirma que os dados não necessariamente significam intenção de voto.

Arthur chegou ao local de votação pouco antes das 11h acompanhado do deputado federal Kim Kataguiri (DEM) e de seu advogado e candidato a vereador também pelo Patriota, Rubinho Nunes. O candidato a prefeito vai acompanhar a apuração dos votos na sede do Movimento Brasil Livre (MBL).