Mais de 70 mil eleitores estão aptos para votar em Corumbá

Os 70.238 eleitores corumbaenses vão às urnas hoje, 15 de novembro, para eleger prefeito, vice e 15 vereadores - (Foto: Leonardo Cabral/Diário Corumbaense)

As seções eleitorais de Corumbá receberam um bom número de eleitores, que vão eleger prefeito, vice e 15 vereadores só na manhã de hoje (15).

Os 70.238 eleitores corumbaenses vão às urnas hoje, 15 de novembro, para eleger prefeito, vice e 15 vereadores. Na cidade, são seis candidatos à Prefeitura e 258 à Câmara Municipal. Quarto maior colégio eleitoral sul-mato-grossense, Corumbá teve redução de 309 eleitores (0,44%) entre a última eleição municipal - em 2016 - e a deste ano. O universo eleitoral local representa 3,635% dos votos do Estado.

O município tem nas mulheres a maior parte de seu eleitorado, com 36.517 eleitoras (51,990%). A população masculina é de 33.721 eleitores (48,010%). Segundo o levantamento do TSE, com base em dados de 31 de julho, são 29.421 eleitores – o que representa 41,88% – na faixa que compreende entre analfabetos e com o ensino fundamental completo.

Uma parcela significativa do eleitorado corumbaense, 5.387 pessoas, declararam ser analfabetas ou que apenas leem e escrevem, o que totaliza 7,67% do universo votante da cidade. Afirmaram ser completamente analfabetos 1.864 eleitores. Outros 19.962 informaram possuir o ensino fundamental incompleto. Por sua vez, os eleitores que concluíram o ensino fundamental somam 4.072 pessoas. Com informações do Diário Corumbaense.