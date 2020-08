Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não está satisfeito com o governo Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro - (Foto: Adriano Machado/Reuters)

Apesar das críticas institutos especializados em pesquisa (Data Folha) revelaram que no mês de agosto de 2020 o governo Bolsonaro atingiu seu maior grau de aprovação, chegando a 37%, curiosamente a marca foi alcançada em um período onde o Presidente da República Jair Bolsonaro, tentou aproximação “amigável” com o centro e se manteve longe dos holofotes.

Assumindo como o 38º Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro afirmou em seu discurso de posse, se pautar na vontade dos cidadãos. “Aqueles que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico”. Acompanhado de crises ambientais, econômicas e até polêmicas internacionais, o governo se deparou com um novo desafio.

As manobras do governo brasileiro na tentativa de apoiar o Ministério da Saúde, mostrou a população um viés indesejado vindo de Bolsonaro, para parte dos brasileiros algo estava na contramão, a novela que se passou nos “estúdios do Ministério da Saúde”, contou com desfechos risórios, porém segundo os brasileiros preocupantes, depois que um dos seus ministros “se soltou” do cargo, levando com ele pequena parte dos apoiadores do governo.

A situação não foi diferente nos meses seguintes, após o desligamento de um dos pilares de sua popularidade, quando mais um dos seus ministros pediu a demissão, dessa vez uma perda grave já que o ex-ministro tinha papel fortemente representativo no combate à corrupção, uma de suas bandeiras hasteadas ao longo do mandato.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (22) e com término hoje (29) quis saber: “Você está satisfeito com o governo Bolsonaro?”

O resultado apontou que 56% dos leitores não estão satisfeitos, já 43% estão satisfeitos com o governo de Jair Bolsonaro.

Nova enquete

"Você está passando por dificuldades financeiras devido à pandemia?"