Maia volta a minimizar desembarque de DEM e MDB do 'Centrão'

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a minimizar o desembarque do DEM e do MDB do "Centrão" e reafirmou o movimento como algo puramente regimental. "Está tendo muita desinformação parece que DEM e MDB saíram do bloco pra questionar a liderança de Arthur Lira líder do PP na Câmara, não tem nada a ver", disse em entrevista ao programa Manhã Bandeirantes, nesta quarta-feira, 29.

Os dois partidos vão oficializar, nos próximos dias, o desembarque do bloco liderado na Câmara por Lira, informação antecipada pelo Broadcast Político. As duas legendas já atuam de forma independente em torno de Maia, mas acabam ficando a reboque de Lira no encaminhamento de votações. O divórcio mostra os rumos antagônicos que as bancadas vão tomar em votações futuras, como na reforma tributária e na sucessão de Maia, em 2021.

"Estão misturando fato corriqueiro do regimento da Casa", disse Maia que afirmou ainda não haver nenhuma tentativa de enfraquecer a força de Lira.