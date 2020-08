Maia diz que não acredita ter perfil para disputar uma eleição presidencial

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que não acredita ter perfil para disputar uma eleição presidencial e disse que ocupar a cadeira da Presidência da República não é uma vontade pessoal. Em entrevista à rádio Jovem Pan, Maia afirmou: "Acho que meu perfil é um perfil para outro ambiente de governo, que a sociedade brasileira não apoia e acho que vai levar muitos anos para defender o sistema parlamentarista, mais estável que presidencialista."

Nesta manhã, ao portal Banda B, Maia defendeu, para o pleito de 2022, nomes como o do ex-governador do Ceará Ciro Gomes, do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do apresentador Luciano Huck.

Segundo Maia, os candidatos "precisam entender a necessidade de sair um nome único para a gente centro-direita disputar eleição contra o presidente Bolsonaro e o PT".

O presidente da Câmara afirmou também que após deixar a Presidência da Casa, gostaria de se dedicar a projetos com a centro-direita para modernizar o País.