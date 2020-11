Macapá terá eleições municipais nos dias 6 e 20 de dezembro, confirma TSE

Macapá terá eleições municipais nos dias 6 e 20 de dezembro - (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em consonância com o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), referendou a realização das eleições municipais em Macapá (AP) no dia 6 de dezembro e, em caso de segundo turno, em 20 de dezembro. De acordo com decisão desta manhã de quinta-feira, 19, da Corte, ficam dilatados também os períodos para realização da propaganda eleitoral gratuita, atos de arrecadação e debates, bem como para a convocação de mesários.

O novo adiamento acontece em função do estado de calamidade pública decretado após o apagão de energia elétrica que atinge o Estado há mais de duas semanas. Apesar de o apagão atingir 14 dos 16 municípios do Amapá, a decisão é válida apenas para a capital Macapá. Em julho, o Legislativo nacional havia decidido adiar a realização das eleições - de outubro para novembro - pelo risco à população de contaminação pelo novo coronavírus.