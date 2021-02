'Lula me pediu para colocar o bloco na rua', afirma Haddad

O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad disse que recebeu orientação de Luiz Inácio Lula da Silva para "rodar o País" e se apresentar como potencial candidato do PT à Presidência em 2022, caso ex-presidente não restitua seus direitos políticos.

"Ele (Lula) me chamou para uma conversa no último sábado (30) e disse que não temos mais tempo para esperar", disse Haddad em entrevista ao site Brasil 247 na noite de quinta-feira, 4. "Ele me pediu para colocar o bloco na rua e eu aceitei."

Lula está inelegível pela Lei da Ficha Limpa por causa de duas condenações penais, nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, ambos em São Paulo.

A defesa do petista, porém, aguarda o julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), que vai decidir se o ex-juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade nos casos - o que, em tese, pode levar à anulação das condenações e restabelecer os direitos políticos do ex-presidente.

A pressão sobre a atuação de Moro ganhou força nesta semana. Na segunda-feira, 1º, o ministro do Supremo Ricardo Lewandowski derrubou o sigilo da ação em que garantiu à defesa de Lula acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing - que investiga a invasão a celulares de autoridades, entre elas Moro e procuradores da Operação Lava Jato.

O material reúne trocas de mensagens atribuídas ao ex-juiz e a procuradores, entre eles o ex-coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol, e reforça os argumentos da defesa de Lula de que a atuação de Moro nos casos relacionados ao petista foi parcial.

Haddad relatou que Lula avalia haver pouco tempo hábil para aguardar a decisão do Supremo, e que é necessário debater os problemas do País. "Lula recuperando os direitos políticos, evidentemente que a discussão fica de outro nível", disse ontem Haddad à CNN Brasil.

O petista afirmou que pretende fazer agendas nos fins de semana. As viagens têm objetivo de aumentar o grau de conhecimento entre os eleitores. O ex-ministro concorreu à Presidência em 2018 e foi para o segundo turno com Jair Bolsonaro - derrotado, o petista obteve pouco mais de 47 milhões de votos (44,7% dos votos válidos). Procurado pelo Estadão, Haddad não quis comentar.

Boulos

Candidato do PSOL à Presidência em 2018, Guilherme Boulos criticou o movimento feito pelo PT. Em mensagem publicada no Twitter, Boulos disse que, antes de se pensar em nomes, é necessário definir um projeto como alternativa à tentativa de reeleição de Bolsonaro. "Defendo que a esquerda busque unidade pra enfrentar Bolsonaro. Para isso, antes de lançar nomes, devemos discutir projeto."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.