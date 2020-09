Lula e Renan Calheiros são fotografados sem máscara em hospital

Alguns usuários das redes sociais criticaram Lula por ter quebrado a quarentena - (Foto: DIDA SAMPAIO|Estadão)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) postou em suas redes sociais uma foto ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos sem máscara, nos hospital Sírio-Libanês. A imagem provocou uma avalanche de críticas aos dois por, supostamente, estarem quebrando as regras de prevenção ao novo coronavírus.

"Recebi a visita do ex-presidente @lulaoficial no hospital. Durante a conversa, ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que aguento jogar os 90 minutos, mas que a prorrogação não garanto", escreveu Renan.

Clique aqui

Alguns usuários das redes sociais criticaram Lula por ter quebrado a quarentena. Na verdade, o ex-presidente fez exames de rotina na quarta-feira, 16, no Sírio, e aproveitou a ida ao hospital para visitar o senador, internado desde o dia 9 para extração de um tumor no rim.

No sábado, Lula alegou risco de contaminação pela covid-19 para justificar sua ausência no ato de lançamento da candidatura de Jilmar Tatto à prefeitura de São Paulo, pelo PT. Ele gravou um vídeo de apoio ao candidato.