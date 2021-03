Lula adia entrevista à espera de decisão sobre suspeição de Moro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após votar em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo - (Foto: Estadão/REUTERS/Amanda Perobelli )

A equipe de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu transferir para quarta-feira, 10, a primeira coletiva de imprensa do ex-presidente após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anular todas as condenações do petista na Lava Jato, anunciada na segunda, 8. Nas redes sociais, afirmou que "a verdade prevalecerá".

O adiamento se deve à decisão do ministro Gilmar Mendes de incluir na pauta desta terça, 9, da Segunda Turma da Corte, a análise do recurso sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas ações contra Lula. O caso será julgado no mesmo horário em que estava prevista a coletiva de Lula em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

A opção de apenas se manifestar publicamente após o julgamento de Moro foi informada pela conta oficial de Lula no Twitter. A nova entrevista está marcada para às 11h desta quarta.

Como mostrou o Estadão, ao declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para análise de quatro ações contra Lula - triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações da Odebrecht para a entidade - , Fachin agiu para reduzir danos. Isso porque ao anular as condenações, e não a investigação sobre o esquema de corrupção na Petrobras, o magistrado preservou o trabalho da força-tarefa e ainda tirou ou imaginou tirar o foco de Moro.

A "estratégia", no entanto, pode não se concretizar caso a Segunda Turma do STF julgue Moro suspeito nas ações relacionadas ao ex-presidente ainda nesta terça. O julgamento que discute a suspeição de Moro teve início em 2018, quando Fachin e a ministra Cármen Lúcia votaram para negar o pedido da defesa de Lula. A análise foi interrompida por um pedido de vista (mais tempo para análise) de Gilmar Mendes, mas a paralisação do caso não impediu o magistrado de sinalizar que vai votar pela suspeição de Moro.