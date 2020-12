Longen destaca parceria do Sistema Fiems com o TRT/MS na posse de novo presidente

Presidente da Fiems, Sérgio Longen - (Foto: Divulgação)

Ao participar nesta sexta-feira (11/12) de forma remota da cerimônia de posse do novo presidente do TRT/MS (Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul), desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior, para o biênio 2021/2022, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou a importância da parceria do Sistema Indústria com o Tribunal do Trabalho no Estado, tanto no âmbito laboral, quanto no patronal.

“Gostaria de desejar ao desembargador Amaury Júnior muito sucesso na sua jornada mais uma vez como presidente do TRT/MS. Tenho certeza da sua habilidade na condução dessa importante corte da Justiça e posso afirmar que vamos continuar discutindo as ações em prol do trabalho no Estado”, declarou Sérgio Longen.

Já o novo presidente do TRT/MS reforçou a parceria com a Fiems para a manutenção da boa relação com os empresários industriais e com os trabalhadores do setor. “A Federação das Indústrias sempre foi uma parceira do TRT em inúmeras atividades e propostas. Nós temos muito sucesso nessa boa relação e vamos intensificar ainda mais isso a partir de agora”, completou.

O desembargador Amaury Rodrigues Júnior

O desembargador Amaury Rodrigues Júnior ainda pontuou sobre a grande responsabilidade em administrar o TRT/MS. “São vários desembargadores, dezenas de juízes, centenas de servidores, milhares de trabalhadores e empresários. Por isso, o primeiro grande desafio é trabalhar nessa nova modalidade de prestação de serviço e se reinventar para a prestação ser célere e de qualidade”, salientou.

Além do desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior, também foram empossados os desembargadores André Luís Moraes de Oliveira (vice-presidente), Nicanor de Araújo Lima (ouvidor) e Nery Sá e Silva de Azambuja (Escola Judicial). O novo presidente é desembargador do TRT/MS desde 16 de maio de 2001 e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), sendo que já foi presidente e corregedor do Tribunal no biênio 2006/2008.

Ele também foi diretor da Escola Superior da Magistratura do Trabalho do TRT nos biênios 2003/2005, 2011/2012 e 2016/2018, bem como ouvidor do Tribunal no biênio 2014/2016 e vice-presidente do Conematra (Conselho Nacional das Escolas da Magistratura do Trabalho) no período de 2017 a 2018 e presidente do Conematra desde março de 2018.