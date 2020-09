Locais de votação são alterados em Campo Grande; confira quais

Serão expedidas cartas para todos os eleitores afetados pelas mudanças - (Foto: Tania Rego/ABrasil)

A 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande, buscando maior comodidade para os eleitores, alterou alguns locais de votação, que já passarão a funcionar a partir das eleições municipais neste ano.

A mudança se deu com a finalidade de não superlotar os antigos locais, evitando eventuais tumultos e transtornos no dia da votação.

Confira as alterações:

- Os eleitores do SENAC-MS, seções 1 e 5, votarão no SESC-HORTO localizado na rua Anhanduí, 200, Centro.

- Os eleitores da Escola Estadual Vespasiano Martins, seções 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 351 votarão no Colégio MACE (Elite Rede de Ensino), localizado na rua 26 de Agosto, 63, Centro.

Serão expedidas cartas para todos os eleitores afetados pelas mudanças.