Lista de nomes com candidatos que receberam o auxílio emergencial será divulgada até sexta-feira

As eleições acontecem no dia 15 deste mês - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Após a suspeita de irregularidade no auxílio emergencial, o Tribunal de Contas da União irá divulgar até sexta-feira (6) os nomes de todos os 10.724 candidatos cujo valor declarado em patrimônio era superior a R$ 300 mil e que receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial. O resultado incluirá também uma segunda lista com os nomes de 1.320 candidatos com patrimônio superior a 1 milhão de reais.

Conforme o relatório anterior de todos os 10.724 candidatos a cargos políticos, 5.873 declararam patrimônio de R$ 300 mil a R$ 500 mil, 2.525 declararam R$ 500 mil a R$ 750 mil, já 1.006 candidatos prestaram contas com patrimônio de R$ 750 mil a R$ 1 milhão, e 1.320 declararam patrimônio superior a R$ 1 milhão. Todos eles receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial.

“Nós conseguimos verificar que esses candidatos, pessoas que se apresentam para as eleições, para a representação da sociedade, possuem patrimônio totalmente incompatível com esse benefício de R$ 600 que deveria se prestar para aliviar a fome e as dificuldades momentâneas de pessoas que abruptamente perderam o trabalho”, declarou o ministro do TCU, Bruno Dantas. Com informações Estadão.