Líderes do governo e oposição discursam na instalação da sessão legislativa de 2021

Mara Caseiro é a líder do governo, enquanto que Pedro Kemp é o líder da oposição - (Foto: Luciana Nassar )

Na manhã desta terça-feira (2), durante a instalação da terceira sessão legislativa da 11ª legislatura, a líder do Governo do Estado, deputada Mara Caseiro (PSDB), e o líder da oposição, Pedro Kemp (PT), usaram a tribuna para falar das expectativas para este ano de 2021. Caseiro e Kemp destacaram o papel do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa na garantia de direitos do povo e, ainda, frisaram a importância da vacinação de toda a população contra a Covid-19.

A primeira líder mulher

"É a primeira vez, em toda a história política de Mato Grosso do Sul, que uma muher desempenha essa missão tão importante de ser a ponte entre os poderes Legislativo e Executivo", destacou Mara Caseiro, agradecendo, em seguida, a confiança do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Mara elogiou os trabalhos do Poder Executivo ao longo do ano passado. “Passamos por momentos difíceis neste ano de 2020, mas com responsabilidade e transparência, o Governo do Estado, juntamente com esta Casa, conseguiu entregar as contas em dia, realizando obras e entregando projetos e ações em prol das pessoas de Mato Grosso do Sul”.

Ela mencionou, entre outras iniciativas, o programa Governo Presente, que destinou R$ 4,2 bilhões para as áreas de infraestrutura rodoviária, infraestrutura hospitalar, saúde, educação, segurança pública e cultura. Mara também reforçou a importância do diálogo na busca por soluções e melhorias.

“Que Deus abençoe a todos nós e que essa vacina contra a Covid-19 nos traga de volta a tranquilidade para nos relacionarmos e a liberdade para vivermos nosso dia a dia. Até lá, continuemos nos cuidando e nos prevenindo desta doença, para o nosso bem e do nosso próximo”, finalizou a parlamentar.

Oposição e representatividade

Pedro Kemp, líder da oposição ao governo, falou sobre a importância da representatividade de todos os grupos na Casa de Leis. “O parlamento não seria a expressão do conjunto da sociedade e não seria um dos poderes garantidores do Estado Democrático de Direito se as minorias não fossem representadas, se as diferenças não fossem reconhecidas e se o debate plural não tivesse sua garantia nas instâncias do poder”, afirmou.

O deputado afirmou que os últimos acontecimentos relacionados à pandemia demonstraram a necessidade de políticas públicas e sociais. “A Covid-19 tornou ainda mais evidente as desigualdades sociais, como sempre fazendo suas vítimas principalmente entre os pobres e as populações mais vulneráveis, e provou que as sociedades não podem abrir mão de sistemas públicos de saúde e de seguridade social”, destacou Kemp.

Pedro Kemp comentou, na ocasião, sobre o momento atual do governo federal. “A pandemia não poderia nos atingir no Brasil em um momento mais desastroso do que estamos vivendo na esfera do governo federal”. Para ele, “o Congresso Nacional minimizou os efeitos da crise”.

Ainda, o deputado destacou os trabalhos do legislativo estadual. “Com certeza a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul cumpriu com suas responsabilidades, respondeu no momento adequado e procurou dar o seu melhor para que nosso estado enfrentasse a crise e superasse as dificuldades”.

Outras lideranças

O presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), solicitou as indicações de lideranças partidárias, para posterior composição das comissões permanentes. As indicações devem ocorrer nas próximas sessões ordinárias.

O processo de instalação da sessão legislativa, bem como a escolha de líderes e funcionamento de comissões é disposto no Regimento Interno da Casa de Leis.