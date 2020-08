Ler é Viver destaca obras de ficção científica e livro de fantasia premiado em Londres

Quanto aos outros livros da série, ainda não escrevi, mas em breve os leitores que acompanham a saga da Keana terão surpresas - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

A literatura de ficção científica (normalmente abreviado para SF, FC, sci-fi ou scifi) é um gênero que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, e seus impactos ou consequências para determinada sociedade e seus indivíduos. Por sua importância, ela é debatida no programa Ler é Viver, que estreia nesta sexta-feira (21), às 18h, na grande de programação da TV ALEMS, com participações do jornalista Daniel Rockenbach, coordenador do grupo de leitura Vórtice Literário e do blog Sentinela Positrônica, e do escritor campo-grandense P. J. Maia, autor do livro de fantasia ‘Espírito Perdido’, que conquistou duas premiações internacionais neste ano.

Conhecida também como "literatura das ideias", o gênero literário da ficção científica evita utilizar-se do sobrenatural, tema mais recorrente na fantasia, baseando-se em fatos científicos e reais para compor enredos ficcionais. A ação pode girar em torno de leque variado de possibilidades, como viagem espacial, viagem no tempo, viagem mais rápida que a luz, universos paralelos, mudanças climáticas, totalitarismo e/ou vida extraterrestre.

Idealizador do blog de ficção científica ‘Sentina Positrônica’ e coordenador do grupo de leitura ‘Vórtice Literário’, que debate livros de diversos gêneros, entre eles os de sci-fi, o jornalista Daniel Rockenbach, que mora em Campo Grande, fala sobre essas duas iniciativas. Ele conta que desde criança sempre se interessou por filmes e livros desse gênero, porém o início nessa caminhada se deu por conta do filme ‘2001 – Uma Odisseia no Espaço’, dirigido pelo cineasta Stanley Kubrick, e que quando soube que a história também era retratada no livro de mesmo nome, mas escrito por Arthur Clarke, passou a consumir de montão as obras do escritor.

Arthur Clarke apresentou a Daniel um mundo mágico e, a partir dessa experiência, o jornalista conheceu a nata da literatura de ficção científica por meio de obras dos escritores Frank Herbert, Philip K. Dick, Robert Heilen, Stanislaw Lem, Strugatsky Brothers, entre outros. Em entrevista ao jornalista João Humberto, produtor e apresentador do Ler é Viver, Rockenbach indica, então, ‘2001 – Uma Odisseia no Espaço’, de Arthur Clarke, e ‘Eu, Robô’, do escritor russo Isaac Asimov, considerado um marco definitivo da ficção científica.

Espírito Perdido

É o primeiro livro do escritor campo-grandense P. J. Maia, que também é produtor audiovisual na HBO, em São Paulo. A obra foi lançada no ano passado e neste ano conquistou o prêmio de melhor livro de fantasia no Independent Press Award, em Nova York, e foi vencedor da escolha dos leitores no Wishing Shelf Awards, realizado em Londres.

Em Espírito Perdido, a jovem Keana é uma refugiada criada numa terra estranha há muito tempo: o reino fugaz de Divagar em que deuses e deusas desfrutam de luxo e da vida eterna à custa de humanos comuns. Trancafiados num paraíso ensolarado, eles não conhecem fome, perigo ou morte e se Keana conseguir descobrir sua origem proibida, os deuses talvez precisem fazer sacrifícios para proteger seus privilégios eternos, mesmo que o sacrifício seja a vida dela.

Maia enfatiza que esta obra integra uma série que ele pretende ir lançando aos poucos e devido ao coronavírus, o livro está disponível gratuitamente no site da Amazon para quem tem eBook. “Fiz essa parceria com a Amazon enquanto durar a pandemia e espero que muitas pessoas possam lê-lo. Quanto aos outros livros da série, ainda não escrevi, mas em breve os leitores que acompanham a saga da Keana terão surpresas”.

A segunda indicação de P. J. Maia é ‘A Máquina do Tempo’, do escritor britânico H. G. Wells, que conta a história de um personagem conhecido apenas como "O Viajante do Tempo", que desenvolve, com base em conceitos matemáticos, uma máquina capaz de se mover pela Quarta Dimensão, nesse caso considerada como a dimensão do tempo.

Ler é Viver

A literatura é uma arte que enriquece a cultura e transforma vidas, além de levar o leitor a viajar por diversos universos. Valorizar a leitura e divulgar ações que dignificam a arte literária são os principais objetivos do programa Ler é Viver.

Após a estreia desta edição com Daniel Rockenbach e P. J. Maia, o programa será exibido na grade de programação da TV Assembleia aos domingos, às 12h; segundas às 8h e sextas às 18h. A TV Assembleia de Mato Grosso do Sul pode ser assistida no YouTube ou no site www.al.ms.gov.br/tvassembleia.