Juventude em Pauta debate a importância do empreendedorismo nas escolas de MS

Programa estreia nesta quinta-feira e pode ser conferido na TV Assembleia ou no YouTube da Casa de Leis - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

Mato Grosso do Sul conta, desde 2009, com a Lei Estadual nº 3748 - que estabeleceu a quarta semana do mês de setembro como a “Semana Estadual da Juventude”. O evento foi instituído com o objetivo de contribuir com o debate sobre políticas públicas para juventude e de estimular a participação dos jovens nos mais diversos segmentos.

Porém, a inclusão dos jovens em temas importantes ganhou um novo destaque. É a Lei 5562 de 2020, do deputado Antônio Vaz (Republicanos), que instituiu na Rede de Ensino de Mato Grosso do Sul o tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo escolar. A proposta foi sancionada em setembro deste ano.

Sobre o tema, o bate-papo dessa edição do Juventude em Pauta da TV Assembleia foi com a gerente do Sebreae/MS – Regional Norte, Luzicarla Softov. A jornalista Lívia Machado conduziu a entrevista questionando sobre de que forma é feita a introdução ao empreendedorismo entre os alunos, a capacitação dos professores e as vantagens da educação empreendedora para o futuro dos jovens.

O programa Juventude em Pauta vai ao ar pela TV Assembleia, no Canal 9 da Net Claro, e também é disponibilizado em playlist no YouTube.