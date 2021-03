Justiça rejeita ação por improbidade contra ex-governador André Puccinelli

O ex-governador André Puccinelli

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul rejeitou ação civil pública por improbidade administrativa conta o ex-governador André Puccinelli (MDB) e outras três pessoas e uma empresa. Segundo o advogado de Puccinelli, Vladimir Rossi, a decisão do TJ reconheceu que não existiu nenhuma prática irregular.

A ação foi idealizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul no ano de 2016, e acusava Puccinelli e os ex-secretários estaduais André Luiz Cance e Mário Sérgio Maciel Lorenzetto, o empresário João Roberto Baird e a empresa Mil Tec Tecnologia da Informação Ltda. Todos Na ação registrada, a ilegalidades teria acontecido no contrato 009/2008, para a contratação de profissionais para a área de tecnologia da informação de modo a transformar o estado em “refém” de empresas terceirizadas, em um aumento de gastos visando burlar a legislação.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (1º) o Diário Oficial da Justiça.