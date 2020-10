Jogar para estudar: MS em Pesquisa fala de aplicativo premiado feito em MS

Nova edição do programa vai ao ar neste sábado - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

Há tempos uma fenômeno vem ocorrendo no mundo e sendo alvo de diversos estudos: a gamificação, ou ludificação, que nada mais é que a conversão de narrativas ou outras informações em um atrativo jogo, para celular ou computador.

Esse fenômeno tem se destacado dado o alto grau de atração que retém do público, que se informa ou estuda com uma atividade bastante semelhante ao entretenimento. Uma equipe de estudantes de Nova Andradina, ao participarem de uma maratona promovida pela Samsung e pela Unicef, chegaram a ser premiados por um aplicativo voltado ao ensino médio.

O trabalho deles é tema da nova edição do MS em Pesquisa que vai ao ar nesta sexta-feira (3). Thiago Frison conversou com Carlos Henrique Silva, que representou a equipe “Developers Pantaneiros”, grupo de estudantes vinculados ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Eles criaram o “Game of Student”, jogo para celular que traz a Matemática e as Ciências da Natureza numa série de desafios voltados para o segundo ano do ensino médio regular. Nele, os professores criam uma sala de aula virtual e cadastram os alunos, os quais participam das atividades do jogo por meio de um personagem criado pelos programadores.

A participação de cada aluno gera uma série de dados que permite ao professor analisar quantitativamente e qualitativamente o desempenho deles, avaliando como foi o aprendizado. O aplicativo está disponível em português para iOs e Android, é gratuito e pode ser utilizado por qualquer escola.

O MS em Pesquisa é exibido no canal 9 da Net, em Campo Grande, às 16h30, nas terças e quintas-feiras; às 15h, aos sábados; e às 16h, aos domingos. Também é possível conferir o programa e outros já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Assista à nova edição que estará disponível nesta sexta-feira: