Joe Biden diz que será o presidente de todos os americanos

O candidato democrata Joe Biden disse hoje (7) em uma rede social estar “honrado” por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos. O candidato disse ainda que será o presidente de todos os americanos, não apenas dos que votaram nele.

A mensagem de Biden foi publicada após agências de notícias terem anunciado que ele já havia conquistado os 270 delegados nas eleições americanas, número suficiente para ser declarado vencedor do pleito.

“América, estou honrado por você ter me escolhido para liderar nosso grande país. O trabalho que temos pela frente será árduo, mas eu prometo a você o seguinte: serei um presidente para todos os americanos - quer você tenha votado em mim ou não. Vou manter a fé que você colocou em mim”, disse Biden.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8