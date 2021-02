João Doria se interna no Albert Einstein para exames de rotina

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se internou nesta segunda-feira, 15, no Hospital Albert Einstein, zona sul da capital paulista, para, segundo informou seu gabinete, a realização de exames de rotina marcados antecipadamente. O governador deve receber alta hospitalar na terça-feira (16) quando retoma suas atividades. De acordo com a assessoria do hospital paulistano, devem ser realizados exames "laboratoriais, endoscópicos e de imagem". Doria é acompanhado pelos médicos Sidney Klajner, Moisés Cohen e Miguel Cendoroglo.