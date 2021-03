Jamilson recebeu ofício com reivindicações do município de Caarapó

O deputado Jamilson recebeu do vereador de Caarapó, Cido Santos, as reivindicações do município - (Foto: Assessoria)

O deputado Jamilson (sem partido) recebeu, na última terça-feira (2), em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o vereador Aparecido dos Santos, de Caarapó (MS), pois o mesmo solicitava um veículo utilitário à Secretaria de Obras e Infraestrutura, além de conversarem sobre as necessidade em outras áreas daquele município.

De acordo com o vereador, a frota municipal é insuficiente para designar um veículo para a referida Secretaria e, no momento, a prefeitura não dispõe de recursos para a aquisição de um utilitário. “Acredito que o atendimento desta solicitação será de grande valia para possibilitar um melhor condicionamento de trabalho aos profissionais desta área, tão importante para nós”, ressaltou Aparecido.

O deputado acolheu o pedido e disse que é importante manter contato com os vereadores dos municípios de todo o Estado, para entender as particularidades e necessidades de cada um. “A cada encontro, podemos ficar a par de tudo o que acontece nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul”, destacou.

“É necessário que os deputados estaduais recebam os vereadores, bem como os chefes do Executivo dos municípios. Só assim conseguiremos entender a situação e ajudar toda a população”, acrescentou.