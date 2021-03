Jamilson recebe vereador de Bandeirantes, que requisita veículo para a Saúde

O deputado Jamilson (sem partido) recebeu, nesta terça-feira (9), em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o vereador de Bandeirantes Hudeylson Cairo Santana (MDB), o Dr. Cabeça, que solicitou emenda parlamentar para a aquisição de um veículo que atenda às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Jamilson ressalta a importância do pedido do parlamentar de Bandeirantes, pois a área da saúde deve ter todas as preferências em relação a investimentos. “Temos que ajudar os municípios e, se tratando da saúde, temos que ter uma atenção especial”, afirmou.

De acordo com Dr. Cabeça, o veículo requisitado no documento auxiliará no transporte de pacientes de hemodiálise e tratamento contra o câncer, “para que haja mais agilidade no atendimento aos pacientes”.

Além do pedido, o edil daquele município discutiu também outras demandas para atender a população bandeirantense. O deputado Jamilson avaliou todos os pedidos e prometeu apoio, a fim de beneficiar os moradores de Bandeirantes.

Junto com o vereador, também participou da reunião o jornalista Fernando Soares.