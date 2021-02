Jamilson recebe o prefeito de Douradina para ouvir as demandas do município

Deputado Jamilson, prefeito de Douradina Jean Sérgio Fogaça e o presidente da câmara Francisco de Assis - ( Foto: Assessoria )

O deputado Jamilson (sem partido) recebeu em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Douradina (MS), Jean Sérgio Fogaça, e o presidente da Câmara daquele município, Francisco de Assis Honorato Rodrigues. No encontro, que aconteceu na última quarta-feira (10), as autoridades discutiram sobre recursos de Emendas Parlamentares.

“É de extrema importância abrir as portas do meu gabinete para receber as autoridades que representam o Executivo e Legislativo do interior do Estado”, afirmou Jamilson.

“Somente com conversas assim conseguimos conhecer a necessidade de cada município, para que possamos agir e atender suas demandas”, acrescentou.

O prefeito Sérgio Fogaça disse que todos os anos visita os parlamentares na Alems, um por um, para buscar recursos. “Tradicionalmente, já fazemos este trabalho ao longo dos anos, junto a todos os vereadores que tem compromisso com a nossa cidade. Infelizmente, por causa das limitações de segurança da Assembleia Legislativa, devido à pandemia do novo coronavírus, neste ano fomos apenas eu e o senhor Francisco, representando os demais vereadores”, pontuou.

“Em breve, acredito, nossa cidade será contemplada com muitos recursos, fruto deste trabalho”, finalizou.

Em 2019, o deputado Jamilson destinou emendas parlamentares a vários municípios de Mato Grosso do Sul, que, somadas, atingiram o valor de R$ 1,5 milhão, recurso que foi investido na área da saúde das cidades.