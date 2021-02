Jamilson recebe comitiva de Novo Horizonte do Sul em prol dos interesses da população

Uma comitiva, formada por três vereadores, prefeito e o vice-prefeito de Novo Horizonte do Sul esteve, nesta quarta-feira (24), no gabinete do deputado estadual Jamilson (sem partido). O grupo debateu temas que envolvem várias áreas do município, como infraestrutura, saúde e educação por meio de emendas parlamentares.

Em um ofício entregue nas mãos de Jamilson, o prefeito Aldenir Barbosa do Nascimento, o Guga, solicitou o envio de recursos financeiros através de destinação de emenda parlamentar para atender as áreas da saúde, educação, infraestrutura urbana e demais pastas do município de Novo Horizonte do Sul.

“É indispensável destacar que, mediante a atual situação financeira que enfrentamos neste período de pandemia, nosso município necessita muito de apoio financeiro nas áreas citadas”, enfatizou Guga.

Para o deputado Jamilson, é muito importante atender aos representantes das Câmaras, além dos chefes do Executivo de cada município do nosso Estado. “Esse tipo de contato estreita ainda mais a nossa relação com os vereadores e prefeitos de todas as cidades de Mato Grosso do Sul”, destacou.

“Temos que atender, por meio das emendas parlamentares, as necessidades do povo novo-horizontino-do-sul. A população daquele município pode contar com o nosso total apoio”, acrescentou.

Comitiva

Além da presença do prefeito e do vice, Giovane Donato dos Santos, a comitiva também foi composta pelos seguintes vereadores: José Fernandes Souza, Ademir de Oliveira e Marinalva Lemes Portella.