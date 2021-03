Jamilson pede melhorias na capital e também para o interior de MS

Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Durante sessão remota realizada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), nesta terça-feira (16), o deputado Jamilson apresentou seis solicitações. O parlamentar cobrou melhorias para o município de Campo Grande e de Bandeirantes.

Conforme Jamilson, é importante que as sessões sejam usadas para este fim, não somente para a criação de leis. “Devemos aproveitar que todos estão atentos ao nosso trabalho e mobilizar o poder Executivo, para que atenda às necessidades mais urgentes da população”, afirmou.

Bairro Talismã

Para Campo Grande, o parlamentar encaminhou pedido ao responsável pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, solicitando estudos para a construção de uma Praça Esportiva, com campo de futebol, dotado de gramado, vestiários, sanitários, assentos, reservatório de água e cerca de alambrado no entorno, no bairro Jardim Talismã – região norte da capital.

A solicitação de construção de uma praça para a realização de esportes chegou ao gabinete após pedido do presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Talismã, Ewerton da Silva Lopes. “Todos sabem que uma das bandeiras levantadas durante a minha legislatura é o investimento no esporte. Acredito que essa é a melhor saída para uma sociedade mais saudável”, ressaltou Jamilson.

Ainda para o bairro Talismã, foi solicitado ao diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, e também ao secretário Rudi Fiorese, a sinalização nos cruzamentos de fluxo intenso, além da pintura dos meios-fios.

Outros pedidos feitos por Jamilson foram a limpeza periódica da área verde e do campo de futebol, a retirada de entulhos das calçadas e substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, em todo o bairro.

Mata do Jacinto

Para o secretário Rudi Fiorese, foi encaminhado pedido para a realização de limpeza e manutenção do Parque Ecológico do Sóter, em especial na área localizada na rua Antônio Rahe.

Interior

Com uma atenção voltada também ao interior do Estado, Jamilson solicitou ao titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Eduardo Riedel, em caráter de urgência, o cascalhamento na BR-163, km 488, trecho que totaliza 15 km de estrada de chão, localizado próximo às Fazendas Felicitá e Talismã, além de reparos na ponte localizada sobre o Rio Formoso, próximo ao município de Bandeirantes-MS.

Ainda durante a sessão desta terça-feira, Jamilson apresentou moção de pesar pelo falecimento da vereadora de Angélica, Neli Facincani, mais uma vítima da Covid-19. A parlamentar faleceu nesta segunda-feira (15).

Sendo a quarta mais votada no município de Angélica, Neli assumiu uma cadeira na Câmara Municipal após as eleições do ano passado. “Ela deixa um legado de muito trabalho, honestidade, bondade, gentileza, amor e dedicação à família. Neste momento de profundo pesar, nos resta pedir ao Glorioso Pai Celestial o conforto a todos os seus familiares e amigos”, finaliza o deputado.