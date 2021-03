Jamilson atende a pedido e solicita serviços em bairros da capital

Deputado Jamilson (sem partido) - (Foto: Assembléia Legislativa )

Atendendo ao pedido do presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Campo Nobre, na figura de seu presidente, Sr. Júlio Cesar Souza da Silva, o deputado Jamilson (sem partido) apresentou quatro indicações durante sessão da última quinta-feira (11).

Júlio Cesar, além de solicitar melhorias em seu bairro, também fez pedidos pelos moradores do Nascente do Segredo e Tiradentes. Conforme afirmou a liderança, é importante olhar por todos. “Não peço somente pelo meu bairro, mas ajudo a todos os outros líderes de outras regiões, pois entendo que somos um só grupo e queremos o melhor para nossa cidade”, disse.

Assim que recebeu a demanda, o deputado Jamilson fez questão de apresentar, de forma urgente, as solicitações dos moradores dos bairros citados por Cesar. O parlamentar levou ao conhecimento dos demais deputados as necessidades da população e cobrou apoio total da Prefeitura de Campo Grande.

“Temos que atender as demandas, pois os bairros da capital precisam da nossa atenção. Mobilizo, chamo a atenção do poder Executivo, para que nos ajude”, disse Jamilson.

Algumas das indicações apresentadas pelo parlamentar na Casa de Leis foram destinadas ao titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Indicações

Dentre as indicações, foram solicitadas a limpeza e manutenção do Centro de Educação Infantil (Ceinf) Elenir Zanqueta Molina, no Nascente do Segredo, além do mesmo tipo de serviço para o Centro Comunitário do bairro. Também, para o Nascente do Segredo foi solicitada a limpeza no campo de futebol, localizado no quadrilátero entre as ruas Luvirno Bicudo, Atanasio Ramos, Nebrasa e rua Domingos Ramos.

Para o bairro Chácara Cachoeira foi solicitada a instalação de um semáforo e/ou reordenamento do trânsito no trecho compreendido entre a rua Amor Perfeito com a rua Raul Pires Barbosa. A solicitação foi devidamente encaminhada ao diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno. De acordo com os moradores da região, o local recebe uma quantidade intensa de veículos da rua Dr. Osvaldo Arantes, em direção ao bairro Tiradentes.