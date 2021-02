Itatiaia e Santa Maria Madalena, no Rio, terão nova eleição em abril

Os candidatos eleitos deverão ser diplomados até 3 de maio e exercerão seu mandato até 31 de dezembro de 2024 - (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Os municípios de Itatiaia e Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, terão nova eleição para prefeito em 11 de abril. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), devido à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de indeferir os registros dos candidatos eleitos no pleito de novembro de 2020: Eduardo Guedes (Itatiaia) e Clementino da Conceição (Santa Maria Madalena).

Os candidatos terão até 5 de março para apresentar registro de candidatura nas zonas eleitorais de Itatiaia (198a ZE) e Madalena (60a ZE). A propaganda eleitoral estará permitida a partir de 6 de março. Os candidatos eleitos deverão ser diplomados até 3 de maio e exercerão seu mandato até 31 de dezembro de 2024.

Poderão votar eleitores que tinham domicílio eleitoral nesses municípios em 11 de novembro de 2020.