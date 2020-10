Inteligência emocional para as finanças é tema de nova edição do Juventude em Pauta

Psicóloga e empresária Angela Marini é entrevistada pela TV ALEMS - ( Foto: Assembleia Legislativa MS )

A pandemia do novo coronavírus afetou grande parte do rendimento de muitas famílias brasileiras, como demonstra a lista de endividados do Serasa que só tem crescido e hoje já somam mais de 60 milhões de pessoas.

O hábito de economizar, se aprendido desde cedo, pode salvar as finanças de muita gente quando grandes imprevistos como a perda de um emprego acontece. As dicas de como criar esse estilo de vida mais econômico, sem deixar de desfrutar dos prazeres da vida foram repassadas pela psicóloga e empresária Angela Marini, entrevistada da nova edição do Programa Juventude em Pauta.

O Juventude em Pauta é um programa mensal da Tv Assembleia com temas relacionados às pessoas entre 15 e 29 anos, faixa etária considerada jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil e é apresentado pela jornalista Fernanda Kintschner. Veja este e outros programa também pelo site oficial da TV ALEMS pelo: www.al.ms.gov.br/TvAssembleia/Programas.