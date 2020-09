Íntegra do evento sobre Direito Previdenciário já está no canal da PGE

Durante sua exposição o convidado apresentou um material detalhado e didático, além de fomentar algumas provocações para reflexão - (Foto: Divulgação/Estadão)

Quem tiver interesse em ver ou rever a íntegra do webinar sobre “Direito Previdenciário: Reforma da Previdência” já pode acessar o canal de vídeos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Toda a apresentação do doutor em Direito Público e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Derbli de Carvalho Baptista, foi de reflexão sobre a mais recente Reforma da Previdência, promulgada pela EC 103/2019, e publicada no Diário Oficial da União, em 13 de novembro de 2019, trazendo uma série de modificações ao sistema previdenciário brasileiro.

Durante sua exposição o convidado apresentou um material detalhado e didático, além de fomentar algumas provocações para reflexão. Entre tantos comentários, Felipe Derbli sustentou que “se não for feito algo, a presidência precisará de outros meios de financiamento como, por exemplo, o aumento de tributos, o endividamento público e a emissão de moeda, ou seja, a volta da inflação”, pontuou.

O webinar também contou com a contribuição da procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul e Chefe da Cjur-SAD, Doriane Gomes Chamorro, como mediadora.

