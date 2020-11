Início da apuração da votação tem falha no sistema do TRE-MS

O início da apuração das eleições 2020 tiveram falha no sistema do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O início da apuração das eleições 2020 tiveram falha no sistema do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). O telão que exibe os resultados em tempo real na sede do órgão apresentava mensagem de erro em Campo Grande.

O TRE-MS não informou o motivo da falha e nem quando será divulgada a primeira parcial. O sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apresentou instabilidade neste domingo (15).

O portal A Crítica ensinou como acompanhar o resultado das eleições 2020 pelo site do TSE.

No celular, o aplicativo “Resultados” está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. No primeiro, o app vai pedir permissão para acessar a localização. Basta autorizar para que os resultados da cidade sejam apresentados.

Também será possível consultar os votos em branco e nulos e o número de seções em apuração ou já contabilizadas, assim como o índice de abstenção.