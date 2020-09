Informativo reúne ações da ALEMS no enfrentamento à pandemia da Covid-19

Desde o início da pandemia causada pela Covid-19, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem atuado intensamente para reduzir os impactos socioeconômicos da doença. Adaptada às normas de segurança e de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, a Casa de Leis tem apresentado, discutido e aprovado projetos de lei, auxiliado os municípios, atuado em conjunto com os demais poderes e adotado medidas de proteção aos servidores, parlamentares e à população em geral.

Como forma de facilitar o acesso da sociedade ao trabalho do Legislativo no enfrentamento à Covid-19, a Secretaria de Comunicação Institucional da Casa de Leis desenvolveu o informativo “ALEMS no combate ao coronavírus”. O material, que está na quarta edição, reúne resumos de todas as ações legislativas relacionadas à pandemia, disponibiliza links para o aprofundamento das informações e oferece dados de serviços importantes à população.

Informativo resume ações da ALEMS (Arte: Luciana Kawassaki)

Através do informativo, as pessoas podem acompanhar tudo que está sendo feito na ALEMS para amenizar os vários problemas originados ou agravados pela Covid-19. Como afirma o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), o Parlamento tem atuado com atenção aos protocolos de segurança, “restringindo o acesso a fim de evitar a proliferação do vírus e proteger os servidores, visitantes e parlamentares”. Além disso, continua o presidente, “os deputados não têm medido esforços para reduzir os impactos do coronavírus em Mato Grosso do Sul”.

A quarta edição do “ALEMS no combate ao coronavírus” destaca a preocupação do Parlamento quanto à saúde mental. Essa questão tem relevo neste período em razão das campanhas do Agosto Verde (de combate à depressão) e ao Setembro Amarelo (de prevenção ao suicídio). “A promoção da saúde mental, e também física, caminha junto à garantia dos direitos fundamentais do cidadão, e está associada ao bem-estar e qualidade de vida, e isso tem pautado nossa atuação no legislativo estadual”, considera o deputado Paulo Corrêa.

Para acessar todas as edições do informativo “ALEMS no combate ao coronavírus”, clique aqui.