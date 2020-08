O site da Imprensa Nacional apresenta problemas na manhã desta segunda-feira, 3 - (Foto: Reprodução)

O site da Imprensa Nacional apresenta problemas na manhã desta segunda-feira, 3, e, por isso, as edições do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira ainda não estão disponíveis para leitura. Segundo a Imprensa Nacional, não há previsão para volta ao ar do site.