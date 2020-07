Hospital e APAE empregam emendas de Gerson Claro na educação e combate ao Coronavírus

APAE adquire mesas e cadeiras com emenda de Gerson - (Foto: Divulgação)

O Hospital Beneficente Elmíria Sivério Barbosa e a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Sidrolândia adquiriram equipamentos importantes para a educação e combate ao Coronavírus a partir de emendas destinadas pelo deputado estadual Gerson Claro (Progressistas).

Com os R$ 40 mil recebidos, a APAE já comprou mesas e cadeiras a serem utilizadas nas salas de aula da instituição. Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Gerson Claro esteve hoje (30) na associação e comemorou a entrega.

“Alegria enorme de visitar a APAE e ver que os recursos foram empregados em algo tão útil para os alunos, que são tão bem acompanhados por essa instituição de excelência”, disse o parlamentar.

Conforme o presidente da associação, Felipe Feitosa, 162 pessoas são atendidas atualmente com as mais diversas atividades. Além da parte clínica, com psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, a APAE de Sidrolândia oferece atividades como hidroginástica, ecoterapia, artes e aulas de música.

Ainda de acordo com ele, as mesas e cadeiras serão distribuídas nas 14 salas de ensino regular. Isso envolve educação infantil, ensino fundamental, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e reforço escolar.

Covid-19

No Hospital Beneficente Elmíria Sivério Barbosa, a emenda de R$ 100 mil destinada por Gerson Claro será empregada na construção do acesso ao Centro de Parto Normal e na aquisição de EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) como máscaras, luvas, capotes, viseiras, álcool gel e álcool 70.

A informação é da diretora da unidade de saúde, Vanda Camilo, que se reuniu hoje com o parlamentar para conversar sobre o emprego dos recursos no combate ao novo Coronavírus.

Gerson Claro também fez gestões na liberação de verba para habilitação de 5 novos leitos de UTI no hospital (recurso via Ministério da Saúde com contrapartida do Governo do Estado).

A prefeitura de Sidrolândia também recebeu R$ 750 mil para combater o Covid-19, via emenda do deputado federal Beto Pereira (PSDB). “São essas parcerias, essas gestões que fazemos, tão importantes para o município, que trazem resultados relevantes para a saúde de Sidrolândia”, concluiu o parlamentar.