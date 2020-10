História de MS é contada em série de reportagens da Rádio ALEMS

ALEMS - (Foto: Divulgação/ALEMS

Ao completar 43 anos, Mato Grosso do Sul recebe uma homenagem da Rádio ALEMS. Em uma série de reportagens, a história do Estado é contada desde sua colonização até a criação de uma região rica no ecoturismo, no agronegócio, na diversidade de seu povo e da culinária.

A história dessa terra começa há mais de 10 mil anos antes de Cristo e é dessa época, nos períodos Mesolítico e Neolítico da pré-história, que o nosso Estado possui sítios arqueólogicos na região do entorno da cidade de Alcinópolis. São pinturas em cavernas, artefatos de pedra e sinais que indicam a presença deancestrais ameríndios que deram origem às tribos Guarani, Terena, Caiuá, Caiapó e Ofaié.

De origem guarani, o nome de nosso Estado e seu irmão-vizinho: kaa-gua-zu significa literalmente “mato grosso”. Tudo por conta da vegetação alta, de árvores de copas fechadas, troncos largos e retorcidos, presentes originalmente em toda a região de Mato Grosso e atual Mato Grosso do Sul.

Para saber mais sobre a história de Mato Grosso do Sul, acesse o link da Rádio ALEMS (clique aqui) e ouça a série de reportagens.