Governo realizará projeto para construção de ponte de concreto solicitada por Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), em outubro de 2019, solicitou ao Governo do Estado a substituição por ponte de concreto, da ponte de madeira existente sobre o Córrego Cachoeira, localizada entre as rodovias MS-338 e MS-262, que liga Ribas do Rio Pardo ao município de Santa Rita do Pardo.

“Fora o estado precário da ponte, o município também não possuía recursos suficientes para realização da obra. Por este motivo pedi apoio do Governo do Estado”, relembra o deputado Zé Teixeira.

Em resposta ao solicitado por Teixeira, o Governo do Estado informou em 22 de fevereiro de 2021, o Extrato de Contrato que prevê a elaboração de projeto executivo de engenharia para construção de quatro pontes de concreto, contemplando Santa Rita do Pardo.